الحلقة الرابعة.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

كتب لؤى على

نتناول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك ايها النبى ،وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبي فى خلقته الشريفة

عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب رضى الله عنه

قال ابن الكلبي رحمه الله: المشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم من بني العباس ابن عبد المطلب: قثم بن العباس، وعبد الله بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، ومن بني أبي لهب بن عبد المطلب: مسلم بن معتب بن أبي لهب، ومن بني المطلب بن عبد مناف: السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. [الأعلاق النفيسة ص: 201].

وقال الطبري رحمه الله: عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. [المنتخب من ذيل المذيل: 118].

قثم بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن اتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك، أو قلت شيئا؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، قال: ففشا ذلك بمكة، فانقمع المسلمون، وأظهر المشركون فرحا وسرورا قال: وبلغ الخبر العباس فعقر، وجعل لا يستطيع أن يقوم، قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري، عن مقسم قال: فأخذ ابنا له يقال له: قثم، فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول:

حبي قثم ... شبيه ذي الأنف الأشم

نبي ذي النعم ... برغم من رغم

مسلم بن عقيل بن أبي طالب رعنه

قال البخاري رحمه الله: قال لي يحيى بن موسى: عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد، عن عمرو بن شعيب، قال: أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: ما رأيت من ولد عبد المطلب أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسلم بن عقيل. [البخاري في التاريخ الكبير: 7/266].

مسلم بن معتب بن أبي لهب رضى الله عنه

قال ابن حبيب رحمه الله: المشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم: ... و(مسلم) بن معتب بن أبي لهب.

وكان مسلم بن معتب بن أبي لهب يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا وقد شهد وقعة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. [أنساب الأشراف: 4/309].