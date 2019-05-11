الحلقة الخامسة.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

كتب لؤى على

نتاول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"، وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك ايها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبي فى خلقته الشريفة:

عبد الرحمن بن محمد بن عقيل بن أبي طالب رحمه الله

قال ابن حزم رحمه الله: وعبد الرحمن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، وكان رجلا صالحا. ومن ولده: الفقيه المذكور القاسم بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عقيل، كان يشبه أيضا في صورته بالنبي صلى الله عليه وسلم.

علي بن علي بن نجاد (أو بجاد) بن رفاعة الرفاعي اليشكري البصري رحمه الله

عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعفان قالا: كان علي بن علي الرفاعي يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم [الطبقات الكبرى: 7/275].

القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب

عن عبيد بن إسحاق رحمه الله قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب، وكان أشبه خلق الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن القاسم بن محمد كان أشبه خلق الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. [التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة: 2/644 (2715].

كابس بن ربيعة بن مالك رحمه الله

عن أبي أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي حدثني إبراهيم بن نعيم وأبو عثمان، قالا حدثنا محمد بن عمر المقدمي حدثنا ريحان بن سعيد، قال: سمعت عباد ابن منصور، قال: كان رجل منا يقال له: كابس بن ربيعة يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه به منه إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحد حسنا منه. قال إبراهيم: يعني أرق منه رقة حسن.

بن حشم بن ربيعة بن الحارث بن سامة بن لؤي

وكان بلغ معاوية بن أبي سفيان أن بالبصرة رجلا يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى عامله عليها، وهو عبد الله بن عامر بن كريز، أن يوفده إليه. فأوفد كابسا. فلما دخل إلى معاوية نزل عن سريره ومشى إليه حتى قبل بين عينيه، وأقطعه المرغاب.

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب

قال ابن العماد رحمه الله: أحبه الناس حبا عظيما، وكان فيه من الكمال وخصال الفضل، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق، واسمه واسم أبيه، حتى قيل: إن خاتمه بين كتفيه، وكان أهل المدينة يعدون فيه من الكمال ما لو جاز أن يبعث الله نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكان هو.