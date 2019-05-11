الحبس 3 سنوات لعاطلين لقيامهما بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية - محمدفتحى

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حكمها بحبس كلا من محمد .و.ك ،محمد.ج.ع عاطلين 3سنوات، وذلك لقيامهما بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز بركة السبع.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، من ضبط كل من محمد .و.ك ،محمد.ج.ع عاطلين 3سنوات، وذلك لقيامهما بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز بركة السبع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.