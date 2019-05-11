الحبس سنة لشخص لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صورها على "الفيس بوك" بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "حاتم.أ.ح" حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بالحبس سنة، لاتهامه بتهديد فتاة وابتزازها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر صورها مقابل مبلغ من المال بدائرة قسم طهطا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد .

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة قسم طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من الفتاة المجنى عليها "منيرة.م" مفاده بأنها تعرفت على المتهم عبر صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعد فترة اكتشفت اختراق صفحتها من قبل المتهم وتحصل على صورها وقام بتهديدها وابتزازها بدفع مبلغ مالى له مقابل عدم نشر صورها للآخرين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.