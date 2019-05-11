وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات الجيش وجهت ضربات مركزة على مقرات تنظيم فتح الشام "جبهة النصرة سابقا" الإرهابي الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في صفوفه في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عدة مقرات للتنظيم كان يتخذ منها منطلقا لشن هجماته على المناطق الآمنة.

وأشارت "سانا" إلى أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على محاور تحرك الإرهابيين بين قريتي حيش وكفر سجنة على الحدود الإدارية بين حماة وإدلب، أسفرت عن إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين وتدمير آليات بعضها مزود برشاش وأسلحة وعتاد.