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الجيش الباكستانى: مقتل 15 مسلحا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى إيران

السبت، 11 مايو 2019 10:20 م
الجيش الباكستانى: مقتل 15 مسلحا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى إيران عناصر من الجيش الباكستانى
إسلام آباد /أ ش أ/
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أعلن الجيش الباكستانى، أن القوات الامنية، تمكنت من قتل 15 مسلحا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إيران.

وقال قائد قوات الحدود الباكستانية معظم جاه أنصارى ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ ـ إن القوات الامنية اشتبكت مع مجموعة مسلحة أثناء محاولتها عبور الحدود إلى إيران، وتمكنت من قتل 15 منهم فى إطار عملية أمنية.

وأشار إلى تورط هذه المجموعة المسلحة فى الهجوم على حافلة فى إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربى باكستان فى شهر أبريل الماضي؛ مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وكانت "جبهة تحرير بلوشستان" - التى تتشكل من 3 منظمات بلوشية - قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذى نفذه مسلحون مجهولون متنكرون بزى حرس الحدود، بعد أن نصبوا حاجزا على أحد الطرقات، وأوقفوا 4 حافلات وقتلوا 14 عسكريا ينتمون للجيش الباكستاني.

 


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