التحقيقات الأولية تكشف سرقة 1451 كراسة إجابة و94 ملفا من معهد شندويل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

كشفت التحقيقات التى تم إجراؤها بمعرفة اللجنة المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية والتى قامت بفحص واقعة سرقة كسر أبواب حجرة شيخ معهد شندويل الإعداى الثانوى بنين وحجرة الكنترول وحجرة شئون الطلبة وسرقة أوراق وملفات من داخلها.

أنه بفحص غرفة شئون الطلاب بالمعهد تبين سرقة 94 ملفا منها 45 ملفا لطلاب الصف الأول الثانوى و17 ملفا لطلاب الصف الثانى الثانوى و32 ملفا لطلاب الصف الثالث الثانوى.

وبفحص غرفة الكنترول والتى تم كسر الباب الخاصة بها تبين سرقة 372 كراسة إجابة للصف الأول الإعدادى و756 كراسة إجابة للصف الأول الثانوى القسم الأدبى و232 كراسة إجابة للصف الثانى الثانوى القسم الأدبى بإجمالى 1451 كراسة إجابة تقريبا.

ومن جانبها تكثف الاجهزة الامنية بمدرية أمن سوهاج والإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الازهرية جهودهما من أجل كشف غموض قيام مجهول بكسر أبواب غرفة الكنترول وغرفة شئون الطلاب وغرفة شيخ المعهد بمعهد شندويل البلد الإعدادى الأزهرى وإحتفاء ملفات الطلاب وأوراق الإجابة الخاصة بطلاب الصف الأول والثانى الثانوى والتى قاموا بأداء الإمتحان بها فى الأيام الماضية.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج يفيد تعرض معهد شندويل البلد الإعدادى الثانوى لعملية سرقة ولم يتم تحديد الجانى حتى كتابة تلك السطور.

وبالفحص تبين تقدم منطقة سوهاج الازهرية ببلاغ إلى مركز شرطة المراغة أفادت فيه بتعرض معهد شندويل البلد الإعدادى الثانوى للسرقة حيث أفاد العامل المكلف بنوباتجية الحراسة أنه فور عودته من أداء الصلاة تلاحظ له حدوث كسر بغرفة حجرة شيخ المعهد وغرفة الكنترول وغرفة شئون الطلاب بالمعهد.

ونبين من خلال المعاينة المبدئية من قبل الأجهزة الامنية أنه الواقعة تمت عن طريق كسر الأبواب الثلاثة وأن المسروقات تضمنت جهاز حاسب الى والملفات الخاصة بقيد الطلاب بالصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى بالإضافة إلى سرقة كراسات الأجابة لبعض المواد التى أدى بها الطلاب الإمتحان فى الأيام الماضية.

تم حصر المسروقات بالكامل وتجرى الآن عملية استجواب لكل من تحوم حولهم الشبهات لارتكاب الواقعة وجار تنشيط المصادر للتوصل لمرتكبى الواقعة.

وعلى جانب آخر أكد مصدر مسئول بالأزهر أن الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب والتى تعرضت للسرقة كلها تم رصد نتيجتها على والنتيجة الخاصة بها مدرجة على فلاشة بحوزة رئيس الكنترول.