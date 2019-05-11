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البابا تواضروس يصل كنيسة دوسردولف ويترأس صلوات عشية بحضور السفير المصرى

السبت، 11 مايو 2019 09:27 م
البابا تواضروس يصل كنيسة دوسردولف ويترأس صلوات عشية بحضور السفير المصرى البابا تواضروس الثاني
سارة علام
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وصل قداسة البابا تواضروس الثاني لكنيسة السيدة العذراء بدوسلدورف يرافقه الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله، وعمدة المدينة والآباء الكهنة وكان في استقباله بفرح عميق ومشاعر فياضة مملوءة بالمحبة شعب الكنيسة والآباء كهنة ايبارشية جنوب ألمانيا و الأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية
والأنبا بافلوس أسقف اليونان.

كما كان في استقبال البابا السفير د. بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا (برلين) إلى جانب السفير خالد طه القنصل العام بفرنكفورت. العام والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية والأنبا بافلوس أسقف اليونان.
يترأس البابا تواضروس بعد قليل صلوات عشية من كنيسة دوسردولف ويقيم قداسًا صباح غد الأحد.

كان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية

 


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القنصل المصرى بستقبل البابا تواضروس لحظة وصوله دوسلدروف الألمانية

تواضروس

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قداسة البابا تواضروس الثاني

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الكنيسة

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