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السبت، 11 مايو 2019 12:14 ص
خالد صلاح
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البابا تواضروس يترأس صلوات عشية بكنيسة دوسردولف بألمانيا اليوم

السبت، 11 مايو 2019 12:00 ص
البابا تواضروس يترأس صلوات عشية بكنيسة دوسردولف بألمانيا اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى
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أكد مصدر من كنيسة دوسردولف المصرية بألمانيا أن البابا تواضروس يترأس صلوت عشية اليوم السبت بكنيسة العذراء بدسوردولف شمال نهر الراين فى السابعة مساء، ويستمر استقبال البابا حتى الثامنة والنصف مساء، على أن يترأس فى السادسة والنصف صباح غد الأحد صلوات رفع بخور باكر وحتى السابعة والنصف، ومن الثامنة يبدأ قداس تدشين الكنيسة وبعدها صلوات القداس الإلهى والتى تستمر حتى الثالثة عصرا، وفى الرابعة والنصف يتناول البابا الغداء مع كهنة الكنيسة ويلتقى شعب كنيسة دوسردولف فى لقاء مفتوح يجيب فيه على كل أسئلتهم الروحية والدينية والرعوية.

وكان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية، حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الإيبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية.

 


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