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الإندبندنت: أمل جديد بإجراء تصويت ثان حول بريكست بعد لقاء مع المعارضة

السبت، 11 مايو 2019 04:49 م
الإندبندنت: أمل جديد بإجراء تصويت ثان حول بريكست بعد لقاء مع المعارضة تيريزا ماى - رئيسة الوزراء البريطانية
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن نائب تيريزا ماى أعطى أملًا جديدًا بشأن إمكانية إجراء استفتاء ثان يمنح البريطانيين القول الفصل فى كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد وصفه إجراء تصويت آخر بالـ "عملى تمامًا"، وفقًا لقائدين حزبيين.

 

وقالت هيدى ألين، زعيمة حزب "Change UK" أو "تغيير المملكة المتحدة"، إن ديفيد لدينجتون، وزير مكتب مجلس الوزراء، "أجرى أبحاثه بوضوح" حول آلية التصويت النهائى، وذلك خلال حضورها محادثات عقدت مع نواب حزب الديمقراطيين الليبراليين، السير فينس كابل وجو سوينسون.

 

قال السير فينس أن لدينجتون أكد على أن إجراء تصويت آخر سيكون "عمليًا تمامًا" خلال الاجتماع.

 

وفى أعقاب عرض الانتخابات المحلية الضعيف الذى حققه حزب المحافظين، قالت ألين إنها شعرت أنه كان هناك "فرصة أكبر" بين كبار المحافظين نحو استفتاء آخر.

 

وقالت ألين لصحيفة الإندبندنت: "لقد قمت بإعداد اللقاء مع لدينجتون لأننى اعتقدت بالتأكيد أنه يجب أن تكون هناك رغبة أكبر لإنهاء هذا الجنون اليائس، للحصول على صفقة تعزز تصويت الشعب حتى نتمكن من المضى قدمًا."

 


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تيريزا ماى

رئيسة وزراء بريطانيا

استفتاء بريكست ثان

حزب المحافظين

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