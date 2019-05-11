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السبت، 11 مايو 2019 04:03 ص
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الإثنين.. انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

السبت، 11 مايو 2019 04:00 ص
الإثنين.. انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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تنطلق اختبارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بعد غد الإثنين، وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، حيث إنه من المقرر أن تنتهى اختبارات الشهادة الابتدائية فى التاسع عشر من مايو، فيما تنتهى اختبارات المرحلة الإعدادية فى يوم 20 مايو الحالى.

 

وفى هذا الإطار تتواصل استعدادات المناطق الأزهرية لاختبارات الشهادات؛ حيث شدد رؤساء المناطق على ضرورة إنهاء جميع الاستعدادات قبل بدء الامتحانات، وتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب فى جو يسوده الهدوء، مع تذليل أية معوقات أمام الطلاب.

 


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