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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

السبت، 11 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 18 32
شبين الكوم 17 32
طنطا 16 31
دمنهور 16 30
الإسكندرية 15 29
بلطيم 16 27
مطروح 15 25
السلوم 16 23
سيوة 18 36
بورسعيد 16 25
دمياط 17 25
الزقازيق 17 32
الإسماعيلية 14 31
السويس 16 31
العريش 14 26
رفح 14 26 
رأس سدر 16 30
نخل 09 30
نويبع 20 31
طابا 14 30
كاترين 12 26
الطور 20 32
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 20 33
مرسى علم 18 34
الفيوم 16 33
بنى سويف 16 33
المنيا 16 33
أسيوط 17 33
سوهاج 19 33
قنا 19 33
الأقصر 18 34
أسوان 20 35
أبو سمبل 19 35
الوادي الجديد 16 34
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 31
حلايب 22 28
راس حدربة 21 29
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 39
المدينة 24 37
الرياض 25 37
المنامة 27 33
أبو ظبي 27 39
الدوحة 28 36
الكويت 24 37
دمشق 09 27
بيروت 17 22
عمان 11 26
القدس 14 24
غزة 14 24
بغداد 17 32
مسقط 31 37
صنعاء 11 28
الخرطوم 26 41
طرابلس 20 26
تونس 16 27
الجزائر 16 23
الرباط 17 27
نواكشوط 20 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى
أنقرة 06 18
إسطنبول 12 20
إسلام آباد 22 34
نيودلهي 27 40
جاكرتا 25 32
بكين 15 29
كوالامبور 24 32
طوكيو 14 26
أثينا 13 23
روما 13 23
باريس 06 15
مدريد 11 25
برلين 07 15
لندن 06 14
مونتريال 06 14
موسكو 11 21
نيويورك 11 20
واشنطن 13 22

 


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