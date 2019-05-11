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السبت، 11 مايو 2019 07:10 ص
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اضبط مخالفة.. انتشار القمامة فى شوارع منطقة منشية البكرى بالمحلة.. صور

السبت، 11 مايو 2019 07:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار القمامة فى شوارع منطقة منشية البكرى بالمحلة.. صور
الغربية – عادل ضرة
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انتشرت القمامة بصورة كبيرة بمنطقة منشية البكرى التى تعد من أشهر مناطق مدينة المحلة، وانتشرت القمامة بشارع المصرف الـ55 متر، والذى قام الأهالى بتجميله بالجهود الذاتية، ولم يحرك المسئولون ساكنا لرفع القمامة، التى تستمر متراكمة لأكثر من 10 أيام.

كما تحاصر القمامة مدرسة الشهيد هشام البزاوى والتى تلاصق كباين سنترال التليفونات الموجود بالمنطقة، والتى تنذر بكارثة، خاصة لقيام الأهالى بإشعال النيران فى القمامة للتخلص منها.

بينما تنتشر القمامة أيضا أمام تعاون غزل المحلة والمخبز الموجود بشارع الـ55 متر، بينما انتشرت تلال مخلفات الهدم على مصرف زفتى المغطى، فى صورة سيئة بحى ثان المحلة.

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