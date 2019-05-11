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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على "صحراوى البحيرة"

السبت، 11 مايو 2019 01:54 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على "صحراوى البحيرة" إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "العلمين - وادى النطرون" عند الكيلو 138.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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