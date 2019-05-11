إسرائيل تحقق فى تسمم 8 نسور مهددة بالانقراض فى هضبة الجولان المحتلة

كتبت رباب فتحى

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على تسمم 8 نسور من أصل 20 نسر يعيشون فى هضبة الجولان المحتلة ويعدون من الأنواع المهددة بالأنقراض، وقال موقع "اى 24 نيوز" الإسرائيلى إن هيئة الحدائق والمتنزهات فتحت تحقيقا عاجلا للوقوف على أسباب التسمم.

وأوضح الموقف أنه بالإضافة إلى النسور الثمانية التي قُتلت ، أصيب اثنان آخران ويعالجان من التسمم. كما تم العثور على ثعلب نافق واثنين من ابن آوى ميتين بعد تعرضهم للتسمم كذلك.

وقالت الهيئة في بيان "هذا حدث صعب ويلحق الضرر بالنسور في هضبة الجولان" مضيفة أنه "سوف يتخذ كل الإجراءات للعثور على المتسببين فى هذا التسمم وتقديمهم إلى العدالة".

وصف مدير السلطة شاؤول جولدشتاين بأن ما حدث "ضربة قاتلة" لجهودنا للحفاظ للنسور المهددة بالانقراض.