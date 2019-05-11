إخلاء سبيل أم بالشرقية قتلت أبنها دون قصد لرفضه استذكار دروسه

قرر المستشار عبد الناصر على، رئيس محكمة جنح مركز الزقازيق، اليوم السبت، إخلاء سبيل أم قتلت طفلها بعدما طعنته فى قلبه دون قصد لرفضه استذكار دروسه بقرية "هرية رزنة"، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة لنهاية شهر أبريل الماضي، عندما تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيدي بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله م ع " 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي وصوله مباشرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "ج.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه وخاولت التهويش عليه بسكين لكنها جاء ت في قلبه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت حبس الأم علي ذمة التحقيقات.