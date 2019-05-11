أمن الجيزة يواصل حملات تطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 31 متهما بحوزتهم 1385 جرام حشيش، و607 أقراص مخدرة، و57 جرام هيروين، و490 جرام استروكس، و750 جرام بانجو، كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وحرر ضباط مباحث التموين 111 قضية تموينية متنوعة، بين غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 650 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 4 مشتبه بهم، و4 متسولين، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أحكام قضائية، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات الاقنونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.