video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات تطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة

السبت، 11 مايو 2019 11:53 ص
أمن الجيزة يواصل حملات تطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 31 متهما بحوزتهم 1385 جرام حشيش، و607 أقراص مخدرة، و57 جرام هيروين، و490 جرام استروكس، و750 جرام بانجو، كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وحرر ضباط مباحث التموين 111 قضية تموينية متنوعة، بين غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 650 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 4 مشتبه بهم، و4 متسولين، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أحكام قضائية، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات الاقنونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

حملة امنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

المنطقة الاثرية

حوادث

الحوادث

حوادث وقضايا

اخبار الحوادث

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة