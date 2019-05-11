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أخبار فى 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن

السبت، 11 مايو 2019 12:00 ص
أخبار فى 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن زراعة الموالح - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.


 

فيديو معلوماتى.. كيف تطلب خدمات الإسعاف الجوى من الصحة؟

 

توفير 4.6 مليون عبوة ألبان أطفال.. ومخزون الوحدات الصحية يكفى حتى 6 شهور.. و1090 منفذا لتوزيعها على المنتفعين.. والانتهاء من 16 محافظة تعمل بنظام الكوبونات للقضاء على السوق السوداء للألبان المدعمة

 

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

 


 

انتظام معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين بالمحافظات

 


 

إعلان أرقام الجلوس غدًا.. تعرف على أخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2019

 

الامتحانات على الأبواب.. 700 ألف طالب فى الدبلومات الفنية يبدأون الاختبارات العملية السبت المقبل.. لجان الإدارة تغلق باب الاعتذارات للمعلمين .. وتشدد على منع الغش وحيازة الموبايل فى اللجان

 

 

ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن

 

حصاد 1.720 مليون فدان قمح.. تسهيلات ونقاط تجميع لتوريد "الذهب الأصفر" بالأسعار المعلنة.. حزمة إجراءات للتيسير على مزارعى المحصول.. وإنشاء مراكز نقل للشون والصوامع.. ومتابعات دورية لعمليات التوريد

 

 

فتح باب الدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية أمام الطلاب الوافدين

 

مصر تشارك فى الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو بالسعودية

 

 

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

 

بدء تسليم أراضى الحى الخامس بمشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة 9 يونيو

 

 

بدء الاستعداد لتجهيز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بالعيد

 


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