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أبطال على أرض الفيروز.. أحمد شبراوى" فارس سيناء المقاتل"

السبت، 11 مايو 2019 07:00 م
أبطال على أرض الفيروز.. أحمد شبراوى" فارس سيناء المقاتل" البطل الشهيد
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تره أعين بشر.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقطرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

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الشهيد البطل

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دماؤهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

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الشهيد أحمد شبراوى

وفى الحلقة السادسة نستعرض قصة "البطل أحمد الشبراوى"

الرائد "أحمد الشبراوى" ابن محافظة الشرقية وقرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا، استشهد فى واقعة الهجوم على تمركز البرث بالعريش هو وجميع أبطال الكتيبة 103.

لقب الشهيد "أحمد الشبراوى" وسط زملائه بأسطورة الصاعقة المصرية، وتخرج عام 2007، الدفعة 101، ونقل للعمل برفح، حتى عام 2010، وبعدها التحق بالفرقة 777 الصاعقة المصرية، وحصل على فرقة مكافحة الإرهاب من إيطاليا، ومنذ عام 2010 حتى عام 2013 ظل يخدم فى الصاعقة الفرقة 777، حتى انتقل مرة ثانية للعمل فى رفح حتى استشهاده يوم 7 يوليو 2017.

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الشهيد على أرض الفيروز

شبراوى كان قائد سرية فى الكتيبة 103 بسيناء، وسقط شهيدا فى نفس العملية العسكرية - البرث - التى استشهد فيها القائد أحمد منسى، والحكايات التى تتناقل عن العلاقة بينهما كثيرة، لدرجة أن ملابس المنسى بسيناء وصلت إلى أهل شبراوى مع ملابس شبراوى، وبعد ذلك تم إرسالها لعائلة المنسى.

عرف البطل "الشبراوى" بحبه لبلد ووطنه والدفاع عنها بكل بسالة وقوة وحب، كما عرف بين أصدقائه بفارس سيناء.

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الشهيد مع ابنه قبل استشهاده

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