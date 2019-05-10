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يونيسيف: جماعة مسلحة فى شمال شرق نيجيريا تطلق سراح حوالى 900 طفل

الجمعة، 10 مايو 2019 01:36 م
يونيسيف: جماعة مسلحة فى شمال شرق نيجيريا تطلق سراح حوالى 900 طفل الجيش النيجيرى
أ ش أ
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أعلنت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة أنه تم اليوم الجمعة إطلاق سراح 894 طفلا، بينهم 106 فتيات، من صفوف إحدى الميليشيات المسلحة، التى شكلت فى عام 2013 فى شمال شرق نيجيريا لحماية المجتمعات هناك ولمساعدة قوات الأمن النيجيرية فى القتال ضد التمرد فى هذه المنطقة، وذلك كجزء من التزام تلك الجماعة بمنع واستخدام الأطفال.

 

وأشار المتحدث باسم المنظمة كريستوف بوليراك - فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم - إلى أنه مع هذا العدد الجديد يصل من تم إطلاق سراحهم منذ عام 2017 إلى أكثر من 1700 طفلا.

 


وأضاف أنه منذ وضعت خطة العمل مع هذه الجماعة المسلحة فى سبتمبر 2017، للالتزام بوضع تدابير لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال، فقد تم إطلاق سراح 1727 طفلا، ولم تقم تلك الجماعة بأى تجنيد جديد للأطفال، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم اليوم سيستفيدون من برامج إعادة الإدماج لمساعدتهم على العودة إلى الحياة المدنية واغتنام فرص جديدة لتنميتهم والمساهمة فى تحقيق سلام دائم فى نيجيريا كمواطنين منتجين فى بلدهم.

 


من جانبه، قال محمد فال ممثل يونيسيف فى نيجيريا والرئيس المشترك لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، إن أى التزام تجاه الأطفال يقابله عمل هو خطوة فى الاتجاه الصحيح لحماية حقوق الطفل، ويجب الاعتراف به وتشجيعه.

 


وأكد أن الأطفال فى شمال شرق نيجيريا تحملوا معاناة كبيرة تحت وطأة النزاع، كما استخدمتهم الجماعات المسلحة فى أدوار المقاتلين وغير المقاتلين، حيث شهدوا العنف والموت والقتل.


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