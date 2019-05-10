video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكالة إيطالية: مصر تستعد لمشروع تحويلها لمركز إقليمى للطاقة

الجمعة، 10 مايو 2019 10:20 ص
وكالة إيطالية: مصر تستعد لمشروع تحويلها لمركز إقليمى للطاقة حقل بترول - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
قالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن مصر اختتمت المسودة النهائية لجعل البلاد مركزا إقليميا لتجارة الطاقة، مؤكدة أن مصر انتهت من مشروع استيراتيجية المحور الإقليمى وتستعد لتحويلها لمركز إقليمى للطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة البترول المصرية أوضحت أن استيراتجية المشروع فى المرحلة الأخيرة بعد إعدادها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوكالة أن مصر لها دور رئيسى فى مجال الطاقة، خاصة أنها تمتلك بنية أساسية قوية فى مجال الغاز والبترول.

ويعد مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة مشروعا قوميا، يتضافر فيه جهود جميع الوزارات فى الحكومة المصرية من أجل الوقوف أمام التحديات والصعاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران على طريق اللا عودة.. طهران تعيد الملف النووى للمربع الأول.. توقعات باستئناف الأنشطة النووية لطهران.. ومسئول بالطاقة الذرية يهدد برفع تخصيب اليورانيوم لـ20%..تحديث مفاعل "أراك" ووقف بيع المياه الثقيلة

علماء صينيون يطورون محطة طاقة نووية افتراضية لتقييم السلامة

اللجنة الحكومية لمشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة تراجع استراتيجيته النهائية

اخبار مصر

مصر

مصر اليوم

الطاقة

مركز اقليمى للطاقة

استيراتيجية مشروع الطاقة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة