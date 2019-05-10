وكالة إيطالية: مصر تستعد لمشروع تحويلها لمركز إقليمى للطاقة

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن مصر اختتمت المسودة النهائية لجعل البلاد مركزا إقليميا لتجارة الطاقة، مؤكدة أن مصر انتهت من مشروع استيراتيجية المحور الإقليمى وتستعد لتحويلها لمركز إقليمى للطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة البترول المصرية أوضحت أن استيراتجية المشروع فى المرحلة الأخيرة بعد إعدادها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوكالة أن مصر لها دور رئيسى فى مجال الطاقة، خاصة أنها تمتلك بنية أساسية قوية فى مجال الغاز والبترول.

ويعد مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة مشروعا قوميا، يتضافر فيه جهود جميع الوزارات فى الحكومة المصرية من أجل الوقوف أمام التحديات والصعاب.