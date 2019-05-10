video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفد من البنك الدولى يبحث مع مصر التعاون فى مجالات الهجرة والمغتربين

الجمعة، 10 مايو 2019 11:27 ص
وفد من البنك الدولى يبحث مع مصر التعاون فى مجالات الهجرة والمغتربين البنك الدولى - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يزور مصر حاليًا، وفدًا من البنك الدولى برئاسة ميكاو روتكوفسكى مدير برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف لدى البنك، وذلك لبحث التعاون فى مجالات الهجرة والمغتربين.

واطلع الوفد على الأنشطة والخدمات التى تقدمها مصر لرعاية المصريين فى الخارج وبناء جسور الثقة وتعزيز الانتماء للوطن بين المصريين على مختلف المستويات، والتعاون مع كافة الجهات بالدولة لحل المشاكل التى تواجه المصريين بالخارج وتقديم السند والعون لأى مصرى بالخارج يتعرض لأزمة ما بأى دولة.

كما اطلع الوفد على جهود مصر فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، اعتمادًا على توفير البدائل الإيجابية من فرص ريادة الأعمال والعمل المهنى بمختلف المحافظات وبالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين، بالإضافة إلى برامج التوعية، والتى من أبرزها إعداد مدربين معتمدين لتوعية الشباب والأسر خاصة بالمحافظات التى تنتشر بها التوجه لتلك الظاهرة، بالإضافة إلى تأهيل وتوعية طلاب التعليم الفنى، تدريب الشباب مهنيًا والسعى لتوفير فرص عمل لهم، توعية الأسر والأمهات المعيلات فى عدد من المحافظات.

وأعرب ميكاو روتكوفسكى مدير برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف بالبنك الدولى، عن سعادته بزيارة مصر، واستعرض خلال اللقاء الدعم الذى يقدمه البنك الدولى على مستوى العالم فيما يتعلق بمجالات الهجرة غير الشرعية وإعادة الإعمار فى الدول النامية ومساندة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس وفد البنك الدولى أن تحويلات المصريين بالخارج تحتل المرتبة متقدمة عالميًا وتجاوزت 29 مليار دولار بشكل غير مسبوق فى نهاية عام 2018، وفقًا لتقديرات البنك الدولى.

وأكد روتكوفسكى، فى ختام اللقاء، بأن هناك العديد من مجالات التعاون التى سوف يقوم البنك الدولى بالعمل على دراستها وتنفيذها بالتعاون مع مصر فى إطار المساهمة المشتركة فى تحقيق أهداف العهد الدولى للهجرة والذى أقرته الأمم المتحدة مؤخرًا، وتمكين مصر من الاستفادة من البيانات والتجارب والبرامج التى يقدمها البنك الدولى بمختلف دول العالم فى مجالات الهجرة واستثمار التحويلات ومساهمتها فى التنمية.

وكان قد أعلن البنك الدولى مؤخرًا ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والأثر الإيجابى لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك الدولى يطلق تقرير "التنمية فى العالم 2019: الطبيعة المتغيرة للعمل"

4 فوائد ينتظرها الاستثمار المصرى بعد زيارة رئيس البنك الدولى للقاهرة

الهجره غير الشرعيه

المغتربين

المصريين فى الخارج

البنك الدولى

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المصريين بالخارج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة