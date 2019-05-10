وفد من البنك الدولى يبحث مع مصر التعاون فى مجالات الهجرة والمغتربين

يزور مصر حاليًا، وفدًا من البنك الدولى برئاسة ميكاو روتكوفسكى مدير برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف لدى البنك، وذلك لبحث التعاون فى مجالات الهجرة والمغتربين.

واطلع الوفد على الأنشطة والخدمات التى تقدمها مصر لرعاية المصريين فى الخارج وبناء جسور الثقة وتعزيز الانتماء للوطن بين المصريين على مختلف المستويات، والتعاون مع كافة الجهات بالدولة لحل المشاكل التى تواجه المصريين بالخارج وتقديم السند والعون لأى مصرى بالخارج يتعرض لأزمة ما بأى دولة.

كما اطلع الوفد على جهود مصر فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، اعتمادًا على توفير البدائل الإيجابية من فرص ريادة الأعمال والعمل المهنى بمختلف المحافظات وبالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين، بالإضافة إلى برامج التوعية، والتى من أبرزها إعداد مدربين معتمدين لتوعية الشباب والأسر خاصة بالمحافظات التى تنتشر بها التوجه لتلك الظاهرة، بالإضافة إلى تأهيل وتوعية طلاب التعليم الفنى، تدريب الشباب مهنيًا والسعى لتوفير فرص عمل لهم، توعية الأسر والأمهات المعيلات فى عدد من المحافظات.

وأعرب ميكاو روتكوفسكى مدير برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف بالبنك الدولى، عن سعادته بزيارة مصر، واستعرض خلال اللقاء الدعم الذى يقدمه البنك الدولى على مستوى العالم فيما يتعلق بمجالات الهجرة غير الشرعية وإعادة الإعمار فى الدول النامية ومساندة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس وفد البنك الدولى أن تحويلات المصريين بالخارج تحتل المرتبة متقدمة عالميًا وتجاوزت 29 مليار دولار بشكل غير مسبوق فى نهاية عام 2018، وفقًا لتقديرات البنك الدولى.

وأكد روتكوفسكى، فى ختام اللقاء، بأن هناك العديد من مجالات التعاون التى سوف يقوم البنك الدولى بالعمل على دراستها وتنفيذها بالتعاون مع مصر فى إطار المساهمة المشتركة فى تحقيق أهداف العهد الدولى للهجرة والذى أقرته الأمم المتحدة مؤخرًا، وتمكين مصر من الاستفادة من البيانات والتجارب والبرامج التى يقدمها البنك الدولى بمختلف دول العالم فى مجالات الهجرة واستثمار التحويلات ومساهمتها فى التنمية.

وكان قد أعلن البنك الدولى مؤخرًا ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والأثر الإيجابى لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة.