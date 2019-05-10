نيكى يتكبد أسوأ خسارة أسبوعية منذ بداية العام مع تدهور علاقة أمريكا بالصين

طوكيو- رويترز

تكبد المؤشر نيكى اليابانى أكبر خسارة أسبوعية فى أكثر من 4 أشهر اليوم الجمعة فى الوقت الذى رفعت فيه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على سلع صينية، مما يُصعد نزاعا تجاريا يلحق أضرارا متزايدة باقتصادات أخرى فى آسيا تعتمد على التصدير.

وأغلق المؤشر نيكى منخفضا 0.27 % إلى 21344.92 نقطة، ليتراجع للجلسة الخامسة على التوالى.

وخسر المؤشر القياسى 4.1 % هذا الأسبوع مسجلا أسوأ أداء منذ أن تراجع 5.7 % فى الأسبوع المنتهى فى 21 ديسمبر 2018.

وقال يوتاكا ميورا المحلل الفنى لدى ميزوهو للأوراق المالية، إن الأسهم اليابانية قد تنخفض أكثر إذا واصلت الأسهم الأمريكية خسائرها بعد دخول الرسوم حيز النفاذ.

وقال ميورا "لم تتكبد الأسهم الأمريكية الكثير من الخسائر خلال الجلسة السابقة. يُظهر هذا أن هناك مستثمرين لم يعتقدوا أن زيادة الرسوم إلى 25 % ستمضى قدما".

وعلى الرغم من انخفاض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن، فإن شركات صناعة الآلات ذات الانكشاف الكبير على الصين تمكنت من التعافى من بعض الخسائر التى تكبدتها هذا الأسبوع بفعل تغطية مراكز مدينة.

وأغلقت أسهم شركتى الشحن كاواساكى كيسن وميتسوى او.اس.كيه لاينز منخفضة 2.3 % و1.5 بالمئة على الترتيب.

وربح سهم فانوك لصناعة الروبوت 0.8 % وأغلق سهم ياسكاوا إلكتريك مرتفعا 2.3 %.

وتراجع سهم باناسونيك 6.5 % بعد أن توقعت الشركة انخفاض الأرباح التشغيلية للسنة المنتهية فى مارس 2020 بنسبة 27 % إلى 300 مليار ين (2.7 مليار دولار) مقارنة مع السنة السابقة.

وهوى سهم ميتسوبيشى موتورز 13.8 % بعد أن خفضت نومورا للأوراق المالية السعر المستهدف للسهم 23 % إلى 560 ينا بسبب ارتفاع الين مقابل الدولار الأسترالى واليورو.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا شبه مستقر، إذ تراجع 0.08 % إلى 1549.42 نقطة.

وخسر المؤشر 4.2 % هذا الأسبوع مسجلا أيضا أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهى فى 21 ديسمبر 2018 حين هبط 6.5 %.