نقابة التطبيقيين: صرف 500 جنيه لدعم الأعضاء مرضى السرطان

قال رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن النقابة قررت صرف 500 جنيه لدعم العضو المُصاب بمرض السرطان، وذلك بعد تقدمه بالأوراق التى تُثبت مرضه، مشيرا إلى أنه تم الموافقة أيضا على تحصيل 5 جنيهات لمن هم أقل من 60 عام مع الاشتراكات.

وأضاف هلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من ذلك هو دعم وتنمية صندوق موارد النقابة، موضحا أن إجمالى الاشتراكات التى يتم تحصيلها لا تساوى نسبة ضئيلة من قيمة المعاشات، حيث لا تتجاوز إجمالى الاشتراكات 10 مليون جنيه سنويا، فى حين أن النقابة تصرف 181 مليون جنيه للأعضاء والورثة معاشات سنويا، على 4 دفعات.