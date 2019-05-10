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نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى: واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكرى

الجمعة، 10 مايو 2019 10:24 ص
نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى: واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكرى ترامب وروحانى
رويترز
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نسبت وكالة تسنيم شبه الرسمية إلى نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الجمعة إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا".

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس القيادة الإيرانية على التحاور معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي وقال إنه لا يستطيع أن يستبعد مواجهة عسكرية في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

ونقلت تسنيم عن يد الله جواني نائب قائد الحرس للشؤون السياسية قوله "لن نجري محادثات مع الأمريكيين.. الأمريكيون لن يتجرأوا على القيام بعمل عسكري ضدنا... أمتنا.. ترى أن أمريكا لا يعتد بها".

وتتصاعد وتيرة التوتر بين إيران وأمريكا بسبب العقوبات الاقتصادية التى تفرضها واشنطن على طهران لترد إيران بالانسحاب الجزئى من الاتفاق النووى.

 


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