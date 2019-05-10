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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 10 مايو 2019 02:07 م
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية ميناء دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة .

 

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

 

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2626 طن قمح، وغادر الميناء عدد 53 سيارة نقل محملة بـ2730 طن قمح .

 

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166152، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40871 طنا .

 

شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13700 طن ملح و1464 طن ألواح جبس و100 طن يوريا و1600 طن علف و950 طن رمل .


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