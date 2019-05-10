video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موقع History يرصد أهم 10 اكتشافات أثرية فى مصر.. أبرزها مقبرة توت عنخ أمون

الجمعة، 10 مايو 2019 06:45 م
موقع History يرصد أهم 10 اكتشافات أثرية فى مصر.. أبرزها مقبرة توت عنخ أمون توت عنخ أمون
كتبت- ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

رصد موقع History أهم الاكتشافات الأثرية فى مصر على الإطلاق، وقال فى تقرير له اليوم الجمعة إن مملكة مصر القديمة قد انتهت منذ زمن بعيد، إلا أن علماء الآثار لا يزالون يكتشفون كنوزها.

 

 فعلى مدار أكثر من 3000 عام، ازدهرت واحدة من أعظم حضارات التاريخ على طول نهر النيل.  لكن أمجاد الحضارة القديمة دفنت تحت طبقات من الثقافات المختلفة بعد أن حكم مصر اليونانيون والرومان والمسلمون، لتظهر على السطح بعد عقود هذه الكنوز مرة أخرى مع اتجاه علماء الآثار والمؤرخين لدراسة علم المصريات.

 

 وبدءا من القرن التاسع عشر، بدأت سلسلة الاكتشافات المذهلة مثل حجر رشيد ومقبرة توت عنخ أمون فى وادى الملوك

 

وكانت أهم الاكتشافات كما رصدها الموقع كالتالى:

1- أهرامات الجيزة: والتى تعد الرمز الأشهر لمصر القديمة، حيث تم بناؤها على مدار لثلاثة أجيال من الفراعنة هم خوفو وخفرع ومنقرع. ولا يزال غير معروف كيف تم بناؤها.

 

1
 
2-  سفينة خوفو. ويحتوى موقع الأهرامات على كنوز أثرية أخرى منها تمثال أبو الهول. وفى عام 1954 اكتشاف علماء الآثار سفينة شبه سليمة، طولها 140 قدم دفنت عند قاعدة الهرم الأكبر وتم نقلها فيما بد بعرضها فى متحف مركب خوفو على بعد أمتار قليلة منه.

 

2
 

3- مقبرة توت عنخ آمون والتى اكتشفها العالم البريطانى هوارد كارتر عام 1922 فى وادى الملوك.

 

4 حجر رشيد
 حجر رشيد

 

4- حجر رشيد الذى يعود إلى عام 196 قبل الميلاد ، وصدر فى ممفيس نيابة عن الملك بطليموس الخامس ويظهر عليه مرسوم فى ثلاثة نصوص الهيروغليفية والديمقرطيقية والإغريقية. ويقدم مفتاح فهم اللغة الهيروغليفية

 

5- مقبرة الفرعون الفضى الخاصة بالفرعون بسوسنس الأول، وعرفت بذلك بسبب التابوت الفضى.

 

6- اكتشاف مومياء حتشبسوت، وتم التوصل إليها عام 2007 بعد أن ظلت مجهولة الهوية.

 

6 مومياء حتشبسوت
 مومياء حتشبسوت

 

7- وادى المومياوات الذهبية وقد اكتشفه د. زاهى حواس ويحتوى 192 مومياء مغطاة بالذهب.

8- مومياء رمسيس الثانى.. وأصبحت أول مومياء تحمل جواز سفر فى العالم.

9- معبد أبو سمبل.

10- تمثال باستيت الذى مثل أحد آلهة المصريين القدماء على شكل قطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو يروج صور مقبرة توت عنخ أمون لحظة اكتشافها

قناة كولومبية عن مقبرة سقارة: اكتشافات أثرية لا تصدق وتثير دهشة العالم

اكتشاف مقبرة فرعونية فى الهرم.. وزير الآثار: الرئيس مهتم بالاكتشافات الأثرية والدولة تدعمنا.. ويكشف: ترميم تمثال رمسيس بالأقصر.. وزاهى حواس: مقابر بناة الأهرام دليل على أن قدماء المصريين لم يكونوا عبيدا

مصر

اخبار مصر

اكتشافات اثرية

اثار مصرية

الاهرامات

مقبرة توت عنخ امون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة