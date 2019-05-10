موقع History يرصد أهم 10 اكتشافات أثرية فى مصر.. أبرزها مقبرة توت عنخ أمون

كتبت- ريم عبد الحميد

رصد موقع History أهم الاكتشافات الأثرية فى مصر على الإطلاق، وقال فى تقرير له اليوم الجمعة إن مملكة مصر القديمة قد انتهت منذ زمن بعيد، إلا أن علماء الآثار لا يزالون يكتشفون كنوزها.

فعلى مدار أكثر من 3000 عام، ازدهرت واحدة من أعظم حضارات التاريخ على طول نهر النيل. لكن أمجاد الحضارة القديمة دفنت تحت طبقات من الثقافات المختلفة بعد أن حكم مصر اليونانيون والرومان والمسلمون، لتظهر على السطح بعد عقود هذه الكنوز مرة أخرى مع اتجاه علماء الآثار والمؤرخين لدراسة علم المصريات.

وبدءا من القرن التاسع عشر، بدأت سلسلة الاكتشافات المذهلة مثل حجر رشيد ومقبرة توت عنخ أمون فى وادى الملوك

وكانت أهم الاكتشافات كما رصدها الموقع كالتالى:

1- أهرامات الجيزة: والتى تعد الرمز الأشهر لمصر القديمة، حيث تم بناؤها على مدار لثلاثة أجيال من الفراعنة هم خوفو وخفرع ومنقرع. ولا يزال غير معروف كيف تم بناؤها.





2- سفينة خوفو. ويحتوى موقع الأهرامات على كنوز أثرية أخرى منها تمثال أبو الهول. وفى عام 1954 اكتشاف علماء الآثار سفينة شبه سليمة، طولها 140 قدم دفنت عند قاعدة الهرم الأكبر وتم نقلها فيما بد بعرضها فى متحف مركب خوفو على بعد أمتار قليلة منه.





3- مقبرة توت عنخ آمون والتى اكتشفها العالم البريطانى هوارد كارتر عام 1922 فى وادى الملوك.



حجر رشيد

4- حجر رشيد الذى يعود إلى عام 196 قبل الميلاد ، وصدر فى ممفيس نيابة عن الملك بطليموس الخامس ويظهر عليه مرسوم فى ثلاثة نصوص الهيروغليفية والديمقرطيقية والإغريقية. ويقدم مفتاح فهم اللغة الهيروغليفية

5- مقبرة الفرعون الفضى الخاصة بالفرعون بسوسنس الأول، وعرفت بذلك بسبب التابوت الفضى.

6- اكتشاف مومياء حتشبسوت، وتم التوصل إليها عام 2007 بعد أن ظلت مجهولة الهوية.



مومياء حتشبسوت

7- وادى المومياوات الذهبية وقد اكتشفه د. زاهى حواس ويحتوى 192 مومياء مغطاة بالذهب.

8- مومياء رمسيس الثانى.. وأصبحت أول مومياء تحمل جواز سفر فى العالم.

9- معبد أبو سمبل.

10- تمثال باستيت الذى مثل أحد آلهة المصريين القدماء على شكل قطة.