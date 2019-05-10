موسكو تستغرب تصريح وزير خارجية اليابان عن "عبارات حادة" خلال مباحثاته مع لافروف

موسكو (أ ش أ)

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الجانب الروسي لم يفهم عن ماذا كان يتحدث وزير الخارجية الياباني تارو كونو، بقوله إنه خلال المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "وصل النقاش في بعض الأحيان إلى عبارات حادة".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها: "أدلى وزير الخارجية الياباني، ببيان حول نتائج المحادثات، ومن بين جملة أمور، صرح بما يلي: "لقد وصل النقاش إلى عبارات حادة". تبادل لافروف والذين كانوا حاضرين في الاجتماع النظرات، ولم نفهم عما يدور الحديث"، مضيفةً: "على ما يبدو، لدينا تصورات مختلفة مع اليابانيين حول "العبارات الحادة".

وعقدت اليوم الجمعة في موسكو محادثات لافروف وكونو.

وقال كونو، في تصريح، "وصلت المناقشة في بعض الأحيان إلى استخدام عبارات حادة"، مضيفا أن علاقاتهم الوثيقة تسمح لهم بالتواصل بصراحة إلى حد ما.