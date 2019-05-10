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مكافحة المخدرات تضبط متهمين بحوزتهما 20 طربة حشيش فى طنطا

الجمعة، 10 مايو 2019 08:01 م
مكافحة المخدرات تضبط متهمين بحوزتهما 20 طربة حشيش فى طنطا طرب حشيش - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز طنطا، القبض على عاطلين بحوزتهما 20 طربة حشيش بقصد الاتجار.
 

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، قد توصلت لقيام كل من "م.ن " عاطل 29 سنة عاطل، "أ.ع" 25 سنة عاطل سبق اتهامهما فى 21 قضية متنوعة، بالاتجار فى المواد المخدرة، واعتزامهما ترويج كمية من المخدرات على عملائهما بدائرة مركز شرطة طنطا، وبتقنيين الإجراءات تم استهدافهما وبحوزتهما 20 طربة حشيش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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