مصر تُدين حادث التفجير فى بغداد وتعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق

كتب : أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن إدانتها بأشد العبارات لحادث التفجير الإرهابى الذى استهدف منطقة سوق جميلة شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن سقوط 8 قتلى و10 مصابين.

وقدّم البيان التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم، مؤكداً وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره.

وجدّد البيان مُطالبة مصر بضرورة العمل على التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.