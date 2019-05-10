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مصر تشارك فى الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو بالسعودية

الجمعة، 10 مايو 2019 10:28 ص
مصر تشارك فى الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو بالسعودية الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للإيسيسكو
كتب وائل ربيعى
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يشارك وفد مصرى، فى الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للإيسيسكو، والتى انطلقت فى المملكة العربية السعودية أمس وتستمر اليوم.

وجاء على رأس جدول أعمال الدورة تعيين المدير العام الجديد للإيسيسكو "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة"، والذى انتهى إلى الموافقة على تعيين مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور سالم بن محمد المالك مديرًا جديدًا للمنظمة خلفًا للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى، حتى 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى فترة أخرى تبدأ بعد انتهاء هذه الفترة، و تستمر حتى عام 2024.

 


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