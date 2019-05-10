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مراقبة الأغذية بسوهاج تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطما

الجمعة، 10 مايو 2019 01:44 م
مراقبة الأغذية بسوهاج تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطما جانب من المضبوطات
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ورئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير الإدارة من خلال المرور على الأسواق بمناسبة شهر رمضان المعظم، من ضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية.

واستهدفت الحملة أماكن عرض وبيع وتخزين وتداول المواد الغذائيه بمركز طما وذلك للتأكد من مدي صلاحيه ما هو معروض لجمهور المستهلكين للاستهلاك الادمي من عدمه وكذلك مدى إستيفاء تلك الاماكن للاشتراطات الصحية الواجب توافرها من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أسفر جهود التفتيش ضبط 130 كيلو لحمه بلدي غير صالحين للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحضر برقم 6464 جنح مركز طما لسنه 2019 و تم ضبط 48 طبق سجق زنة الطبق 500 و25 طبق أجنحه فراخ زنة الطبق 1 كيلو جرام ، 25 طبق كبدة زنة الطبق 500 جرام متغيرين في خواصهم الطبعيه و غير صالحين للاستهلاك الادمي و قيد المحضر تم رقم 6465 جنح مركز طما لسنه 2019.

 جاءت الحملة تنفيذا لخطة إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين خلال شهر رمضان المعظم وطوال العام.

 


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