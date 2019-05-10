محافظ دمياط توجه برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية

دمياط- معتز الشربينى

أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، أن مديرية التربية والتعليم، رفعت درجة الاستعداد القصوى وانتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي ستنطلق السبت 11مايو 2019.

وأضاف "سويلم" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع باستمرار كافة الإجراءات التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، ومقاعد كافية ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات، ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية و لما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أنه سوف يتم إجراء الامتحانات ل25064 طالب وطالبة مقيدين ب202 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة، موزعين على 137 لجنة على مستوى المحافظة، مضيفا أن جميع اللجان جاهزة بكافة الإمكانيات للطلاب لأداء الامتحانات بالإضافة إلى أن هناك غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية وديوان المديرية تتابع باستمرار أعمال الإمتحانات وجاهزة لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور.

جدير بالذكر أن وكيل التعليم ، كان قد عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان لمناقشة الترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، مشددا من خلاله على جميع المراقبين والملاحظين بعدم حمل التليفونات المحمولة داخل اللجان عدا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد أن هناك تنسيقًا مع مديرية أمن دمياط، لمتابعة انضباط العملية الامتحانية باللجان وتوفير بيئة آمنة للطلاب، موجها بفحص أوراق الإجابة والتأكد من كتابة الطالب بياناته صحيحة، وعدم دخول أي متابع للجان ما لم يكن يحمل خطابًا رسميًا بمتابعتها، ولن يسمح بالدخول إلا للمعنيين فقط.