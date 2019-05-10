video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالوايلى

الجمعة، 10 مايو 2019 03:07 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالوايلى كسر فى ماسورة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال إصلاح ماسورة مياه انفجرت صباح اليوم بشارع الخليفة المأمون بنطاق حى الوايلى.

ووجه عبد العال، بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وغلق اتجاه الحركة المرورية القادم من العباسية إلى مصر الجديدة وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة.

وشدد محافظ القاهرة، على شركة الصرف الصحى بتوفير أكثر من عشر شفاطات لشفط المياه من الشارع وكذلك توفير شركة المياه فنطاس المياه لتوفير احتياجات سكان المناطق المحيطة من المياه حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله.

1

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كسر فى ماسورة مياه بمساكن الهناجر فى التجمع الثالث

صور.. إصلاح كسر فى ماسورة مياه على كورنيش الإسكندرية

صور.. كسر فى ماسورة صرف صحى تتسبب فى هبوط أرضى وسط الاسكندرية

القاهرة

كسر ماسورة

مياه الشرب

الخليفة المأمون

الوايلى

اخبار القاهرة

اخبار عاجلة

اخبار مصر

الاخبار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة