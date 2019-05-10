محافظ القاهرة يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالوايلى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال إصلاح ماسورة مياه انفجرت صباح اليوم بشارع الخليفة المأمون بنطاق حى الوايلى.

ووجه عبد العال، بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وغلق اتجاه الحركة المرورية القادم من العباسية إلى مصر الجديدة وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة.

وشدد محافظ القاهرة، على شركة الصرف الصحى بتوفير أكثر من عشر شفاطات لشفط المياه من الشارع وكذلك توفير شركة المياه فنطاس المياه لتوفير احتياجات سكان المناطق المحيطة من المياه حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله.