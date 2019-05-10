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الجمعة، 10 مايو 2019 12:43 م
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محافظ الجيزة يوجه بشن حملة لضبط المتسولين مرتدى ملابس عمال النظافة

الجمعة، 10 مايو 2019 12:10 م
محافظ الجيزة يوجه بشن حملة لضبط المتسولين مرتدى ملابس عمال النظافة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تطبيق جزاءات مشددة على أى عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل فى أعمال التسول خلال شهر رمضان .

وأوضح راشد، فى بيان اليوم، أن بعض من العمال الغير منتمين لهيئة النظافة يرتدون ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول مما يشوه من صوره عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفى على أكمل وجه دون انتظار مقابل .

ووجه راشد، رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق على الطرق والشوارع الرئيسية لضبط أى متسول يرتدى زى عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته واتخاذ الاجراءات القانونية حياله .

كما دعا راشد مواطنى الجيزة بالإبلاغ الفورى عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأى فرد يتسول بزى عامل النظافة مؤكدا انهم يمارسون الغش والتدليس على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان الكريم، موجهًا بمتابعه دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان سواء قبل او بعد الافطار للتأكد من أداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير .

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتابع يوميا حاله النظافة قبل وبعد الافطار ولن يتم السماح بانخفاض مستوى النظافة خاصة بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ فى النظافة أشاد به العديد من المواطنين ، مشيرًا إلى أنه سيتم مكافأة العمال المجتهدين والمخلصين فى عملهم نهاية شهر رمضان تتويجا لما بذلوه من جهد .


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