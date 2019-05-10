video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة: تغيير خط المياه الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

الجمعة، 10 مايو 2019 02:00 ص
محافظة القاهرة: تغيير خط المياه الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا تطوير ستاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشرقية، أنه تم تغيير خط المياه الرئيسى، بالمدخل البحرى، لاستاد القاهرة، وجارى متابعة إنشاء ميدان فى المدخل البحرى، للاستاد ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك أعمال تطوير ورفع كفاءة، لمحيط الاستاد بالكامل من بينها إنشاء شارع جديد، لتسهيل المرور، وإنشاء حدائق جديدة بالإضافة إلى توسعة الشوارع، وتشجيرها وتحديث الإنارة. 

كما يتم تطوير لسور الاستاد، ومحيطه، بالتزامن مع التغيير الشامل والتطوير لاستاد القاهرة من الداخل، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات لكأس الأمم الإفريقية

القاهرة

اخبار القاهرة

استاد القاهرة

بطولة افريقيا

كأس الامم الافريقية

مصر

الاخبار

اخبار عاجلة

اخبار مصر

ستاد القاهرة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

سوبر كورة .. إنجاز تاريخى للفراعنة فى أوروبا فى حضرة محمد النني و صلاح

سوبر كورة .. إنجاز تاريخى للفراعنة فى أوروبا فى حضرة محمد النني و صلاح

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2

محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2

وثائق .. جرائم المخابرات التركية مستمرة في صناعة الإرهاب

وثائق .. جرائم المخابرات التركية مستمرة في صناعة الإرهاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة