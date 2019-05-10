لجنة أممية: 290 ألف شخص نزحوا جراء الاوضاع المأساوية فى إدلب السورية

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وصفت عضو لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كارين أبو زيد الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية والنفسية فى محافظة إدلب بـ "المأساوية".

وأعربت كارين ـ فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الجمعة) من نيويورك ـ عن قلقها البالغ إزاء المدنيين المتواجدين فى محافظة إدلب، مشيرة إلى نزوح أكثر من 290 ألف مؤخرا جراء المعارك العنيفة التى تشهدها المحافظة.



واستبعدت حدوث أى تحسن فى الاوضاع بإدلب خلال الفترة القادمة، مشددة فى الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حل سريع لإنهاء الأزمة الراهنة فى المحافظة.

وتشهد محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا تصعيدا كبيرا بالتزامن مع بدء قوات النظام السورى وحليفتها روسيا تصعيدهما فى المنطقة التى تسيطر على معظمها فصائل مسلحة.