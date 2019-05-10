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قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 10 مايو 2019 08:32 م
قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 31.2%، وجاءت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 735.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16.8%.

 

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 433 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 238.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 178.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.1%.

 

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 166.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.8%، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 159.9 مليون جنيه بنسبة 3.6%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 136.7 مليون جنيه بنسبة 3.1%.
 

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا اتش سى لتداول الأوراق المالية، اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت، بقيمة تداول 128.6 مليون جنيه، و 123.3 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.9%، 2.8% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

 


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