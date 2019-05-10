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فتح باب الدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية أمام الطلاب الوافدين

الجمعة، 10 مايو 2019 11:04 ص
فتح باب الدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية أمام الطلاب الوافدين طلاب - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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فتحت مصر باب التقدم للدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية أمام الطلاب الوافدين فى المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعى 2019/2020 ضمن المبادرة التى أطلقتها تحت عنوان "ادرس فى مصر".

وبدأ التقديم للدراسة فى الأول من مايو الجارى، حيث يتم قبول الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى فى أى وقت من العام الجامعى 2019/2020 بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات بدءًا من 1 ديسمبر المقبل، على أن يكون التقدم من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين https://www.wafeden.gov.eg، مع مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقًا لجواز السفر، ويشترط فى الطالب أن يكون حاصلاً على الثانوية أو ما يعادلها، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

وتتضمن الأوراق المطلوب التقدم بها عبر الموقع الالكترونى، صورة الشهادة الدراسية وصورة من جواز السفر، فيما يمكن التقدم يدويًا بإحضار أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وصورة جواز السفر، وعدد 6 صور شخصية، ونتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التى تتطلب هذا الاختبار، وإيصال سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع، وصورة من الترشيح المبدئى المرسل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى.

وللمزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها للمتقدمين يمكن التواصل مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على البريد الإلكترونى الخاص بها inquiry@wafeden.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن 19064.

 


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