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غرفة شركات السياحة تعاقب 18 شركة بالإيقاف لمخالفتها ضوابط العمرة

الجمعة، 10 مايو 2019 02:08 م
غرفة شركات السياحة تعاقب 18 شركة بالإيقاف لمخالفتها ضوابط العمرة عمرة
كتبت آمال رسلان
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رفعت غرفة شركات السياحة، مذكرة لوزارة السياحة، تطالب من خلالها بشطب عضوية 18 شركة سياحية من عضوية الغرفة والاتحاد وفقا لأحكام القانون رقم 83 لعام 1968 الصادر بشأن اتحاد الغرف السياحية، وذلك لمخالفتها ضوابط تنظيم العمرة 1440هجرية وإصدارها تأشيرات إلكترونية دون الرجوع لوزارة السياحة.
 
وأكدت الغرفة، فى منشور أرسلته للشركات السياحية، أنها تقدمت بمذكرة للجهات المعنية بالدولة، ضد هذه الشركات المخالفة للقانون ولإضرارها بالاقتصاد القومى للبلاد كما قامت الغرفة بإيقاف أى تعامل مع الشركات المخالفة.
 
وأكدت غرفة الشركات، أنها ستتبنى حلولا تقنية وعملية على أرض الواقع لحماية أعضاء الجمعية العمومية، أخذا بأحدث أساليب التطور التكنولوجى بما يتواكب مع التطورات فى السعودية حيث جارى التواصل مع اكبر الشركات العالمية المتخصصة فى تلك المجالات التكنولوجية.
 
وقالت الغرفة، إنه حرصا منها على التواصل مع أعضائها كلف مجلس إدارة الغرفة لجنة السياحة الدينية ورؤساء الغرف الفرعية، بعقد اجتماعات مع أعضاء الجمعية العمومية لوضع رؤية جماعية لعرضها على المسئولين فى الدولة لحماية شركات السياحة.
 
 
 

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