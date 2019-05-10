غدا.. 72 ألفا و331 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

يؤدى 72 ألف و331 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019 صباح غدا السبت على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، منهم 71ألفا و131 طالبا منتظما، 1200 طالب منازل موزعين على 372 لجنة.

كان محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد عقد اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية لمناقشة الاستعدادات النهائية للامتحانات، بحضور مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومديرى عموم الإدارات التعليمية العشر.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لاعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش.

كما شدد على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، كما طالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أى مشكلة.

وفي نهاية الاجتماع أكد "حماد" على ضرورة التحقق من شخصية كل من يعمل داخل اللجنة، والتحقق من شخصية الطالب عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، ويمنع تماماً خروج أى من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.