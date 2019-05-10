غداً... فصل التيار الكهربى عن منطقة الحوفيين بالغردقة والمناطق المحيطة بها

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي، غدا السبت، عن عدة مناطق مختلفة لصيانة المحولات الدورية.
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقه الحرفيين والمرور، والمناطق المحيطه بها، ومنطقة أبو عشرة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا.
كما سيتم فصل التيار الكهربي صباح بعد غدا الأحد عن محطة تحلية أول طريق الأحياء وعمارات الرياح وكلية التربية والمنطقه المحيطة بها ومتحف الأحياء المائية وبيت الشباب، من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
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