"عصابة البنكنوت بالشيخ زايد".. قائد سيارة نقل الأموال استعان بوالده لسرقة 12 مليون

كتب بهجت أبو ضيف

نجح ضباط مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، فى القبض على المتهمين بسرقة 12 مليون و490 ألف جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وحصلت اليوم السابع على اعترافات المتهمين التى ادلوا بها عقب ضبطهم، حيث اعترف المتهم الرئيسى "سعيد.إ.م" وهو سائق السيارة، أن والده عرض عليه استغلال وظيفته كقائد سيارة نقل الأموال، لدى إحدى شركات الحراسة، وتدبير سرقة مبلغ مالى كبير، وشمل المخطط الاستعانة بعدد من أصدقائه وأقاربه لتنفيذ الحادث.

وأضاف المتهم أنه تم الاستعانة بـ8 أشخاص، واتفقوا على سرقة النقود الخاصة بالسيارة رقم "و س ر 297 " التابعة للشركة، حيث أخبرهم بخط سيرها أثناء نقل مبلغ 22 مليون جنيه من فرع أحد البنوك، لتغذية ماكينات الصرف الالى بالمدينة.

وقال والد قائد السيارة، أنه وباقى المتهمين استأجروا سيارتين، وفى الموعد المحدد، انتظروا سيارة نقل الأموال التى يقودها إبنه، أمام فرع البنك، ثم تتبعوها حتى وصولها لمبنى "هايبر ماركت " بالشيخ زايد، وانتظروا حتى توجه مندوبى الشركة المصاحبان للسائق، لإيداع جزء من النقود بماكينات الصرف الالى بالمبنى، ثم استغل سائق السيارة تأخرهما فى تغذية الماكينات بالنقود، وانطلق بالسيارة هاربا، حيث تتبعوه حتى وصل إلى الحى السادس عشر بالشيخ زايد، بمنطقة خالية من السكان.

واعترف باقى المتهمين أنهم استخدموا عتلة حديدية فى كسر الخزينة الخاصة بالسيارة، واستولوا على مبلغ 12 مليون و490 ألف جنيه، وتركوا جزء من النقود بالسيارة الخاصة بالشركة، ثم تركوها وفروا هاربين، وعقب ذلك قسموا حصيلة السرقة بينهم.

وتابع المتهمين فى اعترافاتهم أنهم اشتروا سيارتين وشقتين، وأنفقوا جزء من المبلغ، واحتفظوا بباقى المبلغ المالى، استعدادا لشراءا عقارات وقطع أراضى.

وحصلت اليوم السابع على قائمة أسماء المتهمين المشاركين فى تنفيذ الحادث، وهم كلا من " سعيد.إ.م"، و" إبراهيم.م.إ"، و"عصام.ح.ي" و"محمد.س.ذ"، و"حسن.ع.إ"،و"أحمد.ع.ع"، و"عماد.م.ع"،و"نورالدين.س.ح"،و"محمود.إ.ا"،و"فارس.ف.ر"

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن سائق سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الحراسة، استعان بالمتهمين لارتكاب الواقعة، وعقب توجه وبصحبته زملاءه المسئولين عن نقل الأموال لنقل ملايين الجنيهات من أحد البنوك وايداعها بماكينات الصرف الآلى، استغل المتهم توجه زملائه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى الخاصة بمول تجارى، واستولى على السيارة التى تحتوى على خزينة بها 12 مليونا و490 ألف جنيه وفر هاربا.

وكشفت تحريات العقيدان طه فودة وعلاء فتحى والمقدم عمرو حجازى مفتشى المباحث الجنائية رجال المباحث أن سائق السيارة توجه إلى منطقة صحراوية، حيث كان ينتظره باقى المتهمين، وتمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على النقود وفروا هاربين بعد ترك السيارة الخاصة بالشركة..

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، ومعاونيه النقباء طارق الحمزاوى ومحمد طارق، ومحمد فريد، ومحمد حسنى، وأحمد بدوى، وأفراد المباحث حماده محمود، ووليد فاروق، وإسلام مصطفى، ووديع الصافى من القبض على المتهمين بعد هروبهم للقاهرة وأسيوط والإسكندرية، واستعادة المبلغ المالي المسروق، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.