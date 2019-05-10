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طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط توقعات بتساقط أمطار

الجمعة، 10 مايو 2019 09:14 ص
طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط توقعات بتساقط أمطار طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، أن هناك  الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات (نجران،جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة،كذلك على منطقتى الرياض والشرقية) كما يتوقع تأثير العوالق الترابية على اجزاء من وسط وشرق المملكة .

 


و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحرمتوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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