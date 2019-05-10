ضبط 752 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت مختلف مناطق محافظة أسوان.

وتضمنت الجهود ضبط 752هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 152 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 21 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 388 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و188محكوم عليهم في جنح المخالفات، وحكمين سرقة تيار كهربائى، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.