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ضبط 3 آلاف عبوة أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية

الجمعة، 10 مايو 2019 02:00 م
ضبط 3 آلاف عبوة أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية أدوية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (124) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك صيدلية، فى السيدة زينب (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية قدرها ثلاثة آلاف عبوة وقرص أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية ، وألفان وتسعمائة وثمانون عبوة أدوية متنوعة خاصة بعلاج العديد من الأمراض مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وثلاثمائة وأربعون عبوة أدوية مخدرة خاصة بعلاج الأمراض النفسية والعصبية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، تمهيداُ لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية ، بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان (محافظة الجيزة) لحيازته كميات من السلع الغذائية قدرها (785 سبعمائة وخمسة وثمانون كيلو جرام "تمر – جيلى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها خلال عام 2018، تمهيداً لإستخدامها كمستلزمات إنتاج مخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الأسماك ، في المنتزة (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كمية من الأسماك قدرها ( 600 ستمائة كيلو جرام أسماك متنوعة) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى بالإسكندرية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، فضلاً عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم ، بدائرة قسم شرطة الجيزة (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم ومصنعاتها قدرها (420 أربعمائة وعشرون كيلو جرام "مفروم لحوم ، مقطعات لحوم، دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (973) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (9) قضايا إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 3 إسطوانات بوتاجاز، وضبط قضيتين مواد بترولية ضبط خلالها (6500 لتر "سولار"، وضبط (12) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (5,780 طن دقيق، وضبط (198) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (9) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (1,200 طن "سكر" ، 720 عبوة سلع غذائية "زيت طعام"، و2 قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (68) قضية فى مجال الغش الغذائى  ضبط خلالها (50,217 طن – 435490 عبوة " مواد غذائية متنوعة".

ونجحت شرطة التموين في ضبط (18) قضية فى مجال الغش التجارى ضبط خلالها (7,041 طن – عدد 200 لتر - 555 عبوة – عدد 7715 قطعة " سلع غير غذائية متنوعة"، وضبط (570) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، فضلاً عن ضبط (33) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها  ضبط خلالها (2,049طن لحوم وأسماك، وضبط (36) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ضبط خلالها 132 عبوة سجائر.

وجاء من ضمن نتائج الحملات التموينية ضبط (12) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية ضبط خلالها (واحد طن مخصبات زراعية – 4359 قطعة مبيدات ، وضبط (4) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (560 كيلو جرام و256 عبوة "ياميش" – 2403  قطعة غيار سيارات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

 

 


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