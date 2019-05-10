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ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

الجمعة، 10 مايو 2019 09:35 م
ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا حمله أمنيه -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون  ، من ضبط  23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص . 
 
تلقى اللواء مجدى عامر ،  مدير امن المنيا اخطارا من العميد مجدى سالم  ، مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 14 فرد محلى و7 بندقية خرطوش و3 بندقية الي ،  كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 13 قضية مواد مخدرة و 37  قضية تموينية متنوعة
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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