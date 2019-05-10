ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون ، من ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص .

تلقى اللواء مجدى عامر ، مدير امن المنيا اخطارا من العميد مجدى سالم ، مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 14 فرد محلى و7 بندقية خرطوش و3 بندقية الي ، كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 13 قضية مواد مخدرة و 37 قضية تموينية متنوعة

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.