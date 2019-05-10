ضبط 203 قطعة سلاح نارى و217 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة فى العديد من المحافظات.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة فى ضبط "203 قطعة سلاح نارى، 217 قضية مخدرات، 36متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 18 مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، 255 دراجة نارية مخالفة، 30734 مخالفة مرورية، 1202 مخالفة مرافق، 40 قضية مصنفات، وتنفيذ 79620 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.