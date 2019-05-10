video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 203 قطعة سلاح نارى و217 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة، 10 مايو 2019 01:10 م
ضبط 203 قطعة سلاح نارى و217 قضية مخدرات خلال 24 ساعة سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة فى العديد من المحافظات.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة فى ضبط "203 قطعة سلاح نارى، 217 قضية مخدرات، 36متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 18 مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، 255 دراجة نارية مخالفة، 30734 مخالفة مرورية، 1202 مخالفة مرافق، 40 قضية مصنفات، وتنفيذ 79620 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى شهر البركة.. شاركونا صوركم من "لمة العيلة" بالإفطار والسحور

سلاح

تنفيذ احكام

حملات امنية

مخدرات

الامن العام

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة