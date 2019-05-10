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ضبط 12 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الجمعة، 10 مايو 2019 01:24 م
ضبط 12 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى، مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخبزا بمركز أبو حمص لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وكذلك تجميع الدقيق المدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء للتربح والكسب غير المشروع.

 

وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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