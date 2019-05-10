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ضبط 110 واقعة سرقة للتيار الكهربائي ومخالفات شروط تعاقد بقنا

الجمعة، 10 مايو 2019 03:06 م
ضبط 110 واقعة سرقة للتيار الكهربائي ومخالفات شروط تعاقد بقنا سرقة تيار كهربائى - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملات أمنية  بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائي،  وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات، وذلك فى أطار المحافظة على المال العام، وتم إتخاذ  الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ بتمكن مباحث الكهرباء  من شن حملات  لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد،  بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 110واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

 


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